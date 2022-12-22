Bir nazım birimi olarak beyitler ile dörtlüklerin birlikte kullanıldığı ve Türk Edebiyatı ile Arap-Fars kültürü arasında bir yerde konumlanan Geçiş Dönemi eserleri özellikleri nelerdir? Geçiş Dönemi eserleri hangi lehçeyle yazılmıştır? İşte, tüm detaylar…

Türk Edebiyatında Geçiş Dönemleri Eserleri

Türklerin İslamiyet dinini kabul etmeye başladığı 10. yüzyılla, Divan edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen 13. yüzyıl arasında İslamiyet’in etkisi altında verilmiş olan ve İslam öncesi edebiyat ile İslami dönem edebiyat arasında bir anlamda geçiş dönemi ürünleri sayılan eserler, Türk Edebiyatında Geçiş Dönemi Eserleri olarak isimlendirilmektedir. 11 ve 12. Yüzyıllarda ortaya çıkan bu eserlerde eski Türk kültürü ile Arap – Fars gelenekleri arasında yaşanan ikilik dikkat çekicidir.

Geçiş Dönemi Eserleri Ortak Özellikleri

Dini ve tasavvufi edebiyatın örneklerinin de verildiği geçiş dönemi eserleri özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Türk edebiyatı bu yüzyıllarda bir geçiş dönemi yaşamıştır. Bir yandan, eski edebiyat anlayışı sürdürülürken, öbür yandan yeni medeniyetin edebiyat anlayışına uygun eserler verilir. Bu özelliği sebebiyle geçiş dönemi eserlerinde her anlamda bir ikilik görülmektedir.

Verilen eserlerde kullanılan dilde Arapça ve Farsça kelimeler görülmeye başlanmıştır.

Eserlerin meydana getirilmesinde Uygur alfabesi yanında, Arap alfabesi de kullanılmaya başlanmıştır.

Şiirlerde, hem millî nazım birimi olan dörtlük, hem de yeni şiirin nazım birimi olan beyit kullanılmıştır.

Kaleme alınan şiirlerde hece vezni ile birlikte aruz veznine de yer verilmiştir.

Geçiş Dönemi Eserleri Nelerdir?

Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi’nde öne çıkan 5 eser ve bu eserlerin yazarları şu şekildedir:

Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacib

1069 yılından tamamlanan bu eser kelime anlamı olarak kutlu olmanın bilgisi anlamına gelmektedir. İnsana her iki dünyada da mutluluğa ulaşmanın yollarını anlatan bu eser Yusuf Has Hacib tarafından Tabgaç Buhra Han’a sunulmuştur.

Atabet’ül Hakayık – Edip Ahmet Yükneki

Aruz ölçüsü ve dörtlükler formunda yazılan bu eserin nerede ve ne zaman yazıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Bilginin yararı ve bilgisizliğin zarının anlatıldığı bu eserde, dünyanın ve insanın bilinmesinin sadece akıl yoluyla olabileceği anlatılmıştır.

Divan-i Lügat’it Türk - Kaşgarlı Mahmut

yüzyılda yazılan bu eser Türk dilini Araplara öğretmek amacıyla Arapça yazılmış bir eserdir. Türkçenin ilk sözlüğü olarak kabul edilen bu kitapta yaklaşık 7500 Türkçe kelimenin Arapça karşılıkları verilmiştir.

Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi

Dini ve tasavvufi bir yapıda olan bu eserde peygamber hayatı, dervişlik hakkında öğüt ve cennet ile cehennem tasvirleri yer almaktadır. Anadolu’da yayılan bu eserdeki görüşler, kısa sürede halkı etkilemiş ve daha sonra kurulacak olan birçok tarikata da kaynak olmuştur.

Dede Korkut Hikâyeleri

Destandan hikâyeye geçiş dönemi eserleri dendiği zaman akla ilk gelen eser Dede Korkut Hikâyeleri olacaktır. Orta Asya’da şekillenmeye başlanan bu hikâyelerde Türk töresine dair birçok konu işlenmiştir.

Geçiş Dönemi Eserleri Didaktik Midir?

Belli bir düşünceyi aktarmak, öğretmek için yazılan ve sonunda bir ahlak dersi çıkarılmasını amaçlayan eserlere edebiyatta didaktik eser adı verilmektedir. Peki, Geçiş Dönemi eserleri didaktik midir? Bu dönemde meydana getirilen eserler didaktik eser olarak nitelendirilmektedir. Çünkü bu eserlerdeki ana amaç, İslamiyet’i yeni kabul etmiş olan Türklere İslam dinini anlatmak ve açıklamak olarak belirlenmiştir.

Geçiş Dönemi Eserleri Hangi Lehçeyle Yazılmıştır?

Geçiş Döneminde meydana getirilen eserler Hakaniye Lehçesi de denilen Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Uygur Türkçesinin devamı olarak değerlendirilen bu lehçe Divan-ı Lügat’it Türk, Atabet’ül Hakayık adlı eserlerde de kullanılmıştır.