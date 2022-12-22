Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Fenike Alfabesi Harfleri ile Okunuşu: Fenike Alfabesi Toplam Kaç Harf? hteg
ABONE OL

Fenike alfabesi harfleri ile okunuşu: Fenike alfabesi toplam kaç harf?

Alfabe, insanların yazılı dil kullanarak iletişim kurabilmelerini sağlayan bir yazı sistemidir. Tarih boyunca farklı toplumlar tarafından geliştirilen birçok alfabe vardır. İlk bilinen alfabe ise Fenike alfabesi olmuştur ve bu alfabe, MÖ 1200'lerde ortaya çıkarak; dünya tarihinde ilk yazılı dil olarak kabul edilmiştir.

Fenike Alfabesi Harfleri ile Okunuşu: Fenike Alfabesi Toplam Kaç Harf? hteg

İlk yazılı dil olarak kabul edilen, İbranice, Aramice ve Latin alfabesinin temelini oluşturan Fenike alfabesini geliştiren uygarlıklar kimlerdir? Fenike alfabesi özellikleri nelerdir? Devamında Fenike alfabesi bütün harfleri hakkında bilgi de bulabileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Fenike Alfabesi Nedir?

Fenike alfabesi, Fenikeliler tarafından Kıbrıs ve Suriye'de kullanılan bir yazı sistemidir. Fenikeler tarafından geliştirilen bu alfabe, MÖ. 1200'lerde ortaya çıkmıştır ve dünya tarihinde ilk yazılı dil olarak kabul edilir. Fenike alfabesinin özellikleri, harflerin ses değerlerine göre düzenlenmesi ve yalnızca 22 harften oluşmasıdır. Harflerin çoğunun ses değerlerini koruduğu, ancak bazılarının ses değerlerinin zaman içinde değiştiği Fenike alfabesi; İbranice, Aramice ve Latin alfabesinin temelini oluşturduğu kabul edilmektedir.

Fenike Alfabesini Hangi Uygarlık Kullanmıştır?

Fenike Alfabesi; Doğu Akdeniz ve Batı Afrika sahillerinde koloniler kurmuş olan ve deniz ticareti ile madencilik alanından büyük bir uygarlık olmayı başarmış olan Fenikeliler tarafından oluşturulmuş ve kullanılmıştır. Fenikelerinin ticari işlerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturdukları bu alfabe bugün birçok çağdaş alfabenin atası olarak kabul edilmektedir.

Fenike Alfabesini Geliştiren Uygarlıklar

Fenike alfabesinin geliştirilmesine katkı sunan ilk uygarlık Yunan uygarlığıdır. MÖ. 9. yüzyılda Yunanistan'da kullanılmaya başlanan Yunan alfabesi; Fenike alfabesinden esinlenerek geliştirilmiştir. Fenikelerin, Akdeniz bölgesinde yoğun bir ticari faaliyet içinde bulunmaları ve bu etki alanlarını Yunan coğrafyasına kadar genişletmiş olmaları bu esinlenmeyi mümkün kılmıştır.

Buna ilave olarak Fenike Alfabesi aynı zamanda İbranice, Aramice ve Latin alfabelerinin de temeli olarak kabul edilmektedir. Özellikle MÖ. 7. yüzyılda Roma İmparatorluğu bünyesinde ortaya çıkan Latin alfabesi de Fenike alfabesinden esinlenilerek geliştirmiş ve imparatorluğun sınırlarını geliştirmesiyle neredeyse tüm Avrupa’ya yayılma imkânı bulmuştur. Fenike alfabesinden hareketle oluşturulan Latin alfabesi günümüzde birçok batı dilinin alfabesi olarak kullanılmaktadır.

Fenike Alfabesinin Özellikleri

  • Fenikeler tarafından geliştirilen bu alfabe, MÖ 1200'lerde ortaya çıkmıştır ve dünya tarihinde ilk yazılı dil olarak kabul edilir. Fenike alfabesi Mezopotamya çivi yazısı ve Mısır hiyerogliflerinden hareketle oluşturulmuş bir alfabedir.
  • Fenike alfabesi 22 harften oluşmuştur ve bu harflerin tamamı sessiz harftir.
  • Harflerin çoğu ses değerlerini korur, ancak bazılarının ses değerleri zaman içinde değişmiştir.
  • Fenikelerden önce resimlerden meydana gelen yazı; Fenike alfabesi ile beraber fonetik bir kimliğe bürünmüş ve her ses için bir sembol kullanılarak kelimeler oluşturulmuştur.
  • Fenikelilerin kullanmış oldukları yazı metinlerinin çoğu ticari işlerde kullanılan metinlerden meydana gelmektedir.
  • İbrani alfabesi, Arap alfabesi, Yunan alfabesi, Kiril alfabesi ve Latin alfabesi; Fenike alfabesi temel alarak oluşturulmuş olan alfabelerdir.
  • Fenike alfabesinden esinlenilerek oluşturulan Latin alfabesi günümüzde birçok batı dilinin alfabesi olarak kullanılmaktadır.
  • Fenike alfabesi, yazılı dilin ilk örneklerinden biri olup, insanların yazılı iletişim kurabilmelerini sağlamıştır.
  • Günümüzde Fenike alfabesine ait arkeolojik kalıntılar Mısır ve Lübnan’ın tarihi bölgelerinde bulunmaktadır.
  • Bilinen anlamda ilk alfabe olduğu da iddia edilen Fenike alfabesi ile yazılmış olan en eski yazıt; İtalya’daki Toskana bölgesinde yer alan Marsilya Yazıtı olarak görünmektedir.

Fenike Alfabesinin Harfleri

Aşağıda vermiş olduğumuz görselde Fenike alfabesinde kullanılmış olan 22 sessiz harfi görebilirsiniz:

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anket sonuçları belli oldu! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 2022 TCMB ile Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak, faizler düşer mi?
GÜNDEM Merkez Bankası faiz beklentisi belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu! Asgari ücret zammı 4. toplantı ne zaman yapılacak? Ocak 2023 yeni asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
GÜNDEM Asgari ücretin açıklanacağı tarih duyuruldu!
İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA | 2023 Yeni işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşına yüzde kaç oranında zam gelecek?
GÜNDEM Asgari ücret zammı sonrası yeni işsizlik maaşı
NET ASGARİ ÜCRET SON DURUM | Net asgari ücret nedir ve nasıl hesaplanır? 2023 Net asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Net asgari ücret hakkında merak edilenler
BRÜT asgari ücret | Brüt asgari ücret nedir ve ne kadar? Brüt maaş nasıl hesaplanır? Net ve brüt maaş farkı nedir?
GÜNDEM Brüt asgari ücret nedir, nasıl hesaplanır?
EYT SON DAKİKA HABERLERİ BUGÜN 22 Aralık: "Tamamlanmak üzere" 2022 EYT yaş şartı gelir mi, kadınlarda ve erkeklerde prim gün sayısı ne kadar olacak ve ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı?
GÜNDEM EYT'de yaş şartı ve prim gün sayısı detayı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin'i kabul etti
GÜNDEM Beştepe'de asgari ücret zirvesi
Sahte doktorun bir sonraki hedefi Ankara Şehir Hastanesiymiş
GÜNDEM Sahte doktorun yeni hedefi ortaya çıktı
Kocaeli'de 38 şişe kaçak içki ele geçirildi
GÜNDEM Kocaeli'de 38 şişe kaçak içki ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Güncel Haberler
GÜNDEM Kamyonetle otomobil çarpıştı! 2 ölü, 5 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.