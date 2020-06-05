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Tavuk üreticisi Gedik Piliç, paketlemede yerli bir Ar-Ge kuruluşuyla iş birliğine gittiğini duyurdu. Bu kapsamda, bıçakla çalışılması gereken işlerde robotların insanların yerini almasıyla kaza riskini ortadan kaldıran markanın, yapılan yeni yatırım ile ızgara tavuğun kemiğinden ayrılmasını robotlarla bıçak kullanmadan basınçlı suyla yaptığı kaydedildi.

Üç yıl içerisinde 200 milyon liralık yatırım yapmayı hedeflediklerini belirten Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, "Robotlar sayesinde iş güvenliğini önemli ölçüde artırdık. Daha önce personelimizin bıçakla yaptığı tavuğu kemiğinden ayırma işlemini robotlar basınçlı suyla yaparak, çalışanlarımız bıçakla çalışmanın getirdiği riskten tamamıyla korumuş oluyor” dedi.

Fast Food zincirleri için yaptıkları üretimde, zincirlerin sattıkları ürünlerde her müşteriye aynı ürünü vermek için sabit ağırlıkta ürün talep ettiğinin altını çizen Osman Gedik, "Ürünleri el ile hazırladığınız zaman fire çok artıyor ve belli bir standardı tutturmanız zor oluyor. Robotlar fireyi azaltıyor ve ürünün belli bir standartta olmasını sağlıyor. Ne istediğinizi, ağırlık, en, boy verilerini girdiğinizde, robotik makine hammaddeyi kendi tartıyor, ölçüyor ve su yardımı ile keserek bize son ürünü veriyor. Robot teknolojisi sayesinde dar alanlarda bile çok sağlıklı ve hızlı üretim yapılabiliyor" diye konuştu.

8 buçuk kilometre piliç soğutma hattı ile birlikte ürün kalitesini en ön planda tutan firma, kullandığı teknoloji ile paketleme aşamasında da birçok ürünü el değmeden son ürüne çeviriyor.

5 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunu da yakın zamanda faaliyete geçiren şirketin, son 2 yılda döner üretim kapasitesini de 2 katına çıkardığı belirtildi.