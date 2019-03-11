Gedik Yatırım, gelişmiş ekonomilerin önemli bir yatırım ürünü olan hisse senedini tanıma, tasarrufları verimli bir biçimde değerlendirebilme ve bankada vadeli mevduat yapmak dışında da getiri elde edebilmenin alternatiflerini arayan yatırımcılara yönelik olarak bir eğitim programını hayata geçirdi.

İki ana bölümde düzenlenecek olan eğitimlerin ilk kısmında, bugüne dek hiç hisse senedi yatırımı yapmamış, borsa bilgisi olmayan deneyimsiz yatırımcı adayları, ikinci bölümde ise, hisse senedi piyasasında işlem yapan, ancak hisse senedi seçiminde zorlanan yatırımcıların aradıkları sorulara cevap bulabilmeleri hedefleniyor.

Bu kapsamda, Gedik Trader Yatırım Kulübü seminerler dizisine, 2 Mart 2019 tarihinde, İstanbul’da start verildi. Borsa İstanbul Konferans Salonu’nda düzenlenen ilk eğitimin 9 Mart tarihinde Balıkesir'de ikinci seminer düzenlendi. Seminerler, 6 Nisan 2019’da Karabük, 13 Nisan 2019 Aydın ve 4 Mayıs 2019 Ordu’da devam edecek.

EĞİTİMLER BİLGİ SEVİYESİNE GÖRE VERİLECEK

Gedik Trader Yatırım Kulübü'nün, seminerlerin içeriğini de farklı yatırımcı gruplarını göz önüne alarak planlandığı belirtildi. Deneyimsiz yatırımcı adaylarına yönelik olan ilk bölümde, hisse senedinin ne olduğu, kamu kurumlarının yatırımcıları korumaya yönelik olarak aldığı tedbirler gibi konular işleneceği kaydedilirken, bu eğitimde ayrıca, kısa değil uzun vadeli yatırım yapılarak hisse senedi piyasasından elde edilen getirilerin nasıl artırılabileceğine ilişkin bilgilerin de paylaşılacağı bilgisi verildi.

Hisse senedi seçiminde zorlanan, bu konuda kendini geliştirmek isteyen yatırımcılar için tasarlanan eğitimin ikinci kısmında ise, her hisse senedi yatırımcısının bilmesi gereken '4 Temel' ve '4 Teknik Analiz' kuralı anlatılarak, katılımcılara güncel örneklerle sunum yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Gedik Trader Yatırım Kulübü seminerlerini, sektörde 15 yılın üzerinde deneyime sahip olan Üzeyir Doğan ve Ercan Göçmen verecek.

'TALEBE GÖRE DİĞER İLLERE DE GİDECEĞİZ'

Gedik Trader Yatırım Kulübü’nün Türkiye’nin farklı illerinde sunacağı bu kapsamlı eğitim dizisiyle yatırımcıların bilgi seviyelerini artırmak istediklerini söyleyen Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık, yatırımcılar ve yatırımcı adaylarını bilinçlendirerek ülkenin finansal sağlamlığına da katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Söz konusu eğitimlerin yatırımcıların kafasındaki birçok soruya cevap olacağını kaydeden Ayışık, "Bu eğitimlerimizin gelişmiş ekonomilerde bireylerin en önemli yatırım araçlarından biri olan hisse senedine bugüne kadar hiç yatırım yapmayan, mevduattan başka yatırım yapmayıp, diğer yatırım araçlarını denemekten endişe duyan ya da küçük birikimlerle çocuklarının geleceğine maddi katkıda bulunmak isteyenler için ufuk açıcı olacağına inanıyoruz” dedi.

Eğitimlerin yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda diğer illerde de devam edeceğinin altını çizen Ayışık, "Her meslek grubu ve eğitim seviyesinden katılımcıları seminerlerimize bekliyoruz. Katılımcıların seminerlerden en üst seviyede faydalanacaklarını, kapsamlı bilgilerle ayrılacaklarını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.