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Gediz Deltası'nda yeni bir tür daha: Pufla

AA

Doğa Derneği'nin Gediz Deltası'nda yürüttüğü biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları kapsamında Kuzey Amerika, Avrupa kıyıları ve Sibirya'nın doğusunda yaşamını sürdüren pufla kuşuna rastlandı

Pufla

Doğa Derneği'nin İzmir'in Gediz Deltası'ndaki biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları çerçevesinde bölgedeki 297'nci kuş türü olan puflaya rastlandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre derneğin Gediz Deltası Proje Sorumlusu Eyüp Fatih Şimşek, yaptığı açıklamada, binlerce canlı ve cansız varlığa ev sahipliği yapan Gediz Deltası'ndaki mayıs ayı gözlemlerinde yeni bir tür olan pufla kuşu ile karşılaştıklarını belirtti.

Şimşek, Kuzey Amerika, Avrupa kıyıları ve Sibirya'nın doğu kıyılarında yaşamlarını sürdüren puflaların genelde kalabalık gruplarda bulunduğunu, Türkiye'deki gözlem kayıtlarının da oldukça nadir olduğunu aktardı.

Pufla neslinin küresel ölçekte "tehlikeye düşebilir" sınıfında olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Gediz Deltası için yeni bir tür olan pufla, deltada bugüne kadar görülen 297'nci kuş türü. Onun da Gediz Deltası'nın içinde yaşayan yüzlerce canlıyla beraber korunması için destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMPANYAYA DESTEK ÇAĞRISI

Gediz Deltası'nın İzmir gibi nüfusu dört milyonu aşan bir metropolün içinde yer alan yeryüzünün tek sulak alanı olduğuna işaret eden Şimşek, bölgenin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) dört Dünya Doğa Mirası kriterinin tümünü sağladığını kaydetti.

Şimşek, flamingoların dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una ev sahipliği yapan deltanın, aynı zamanda nesli tehlike altında olan tepeli pelikan, Akdeniz foku ve caretta caretta deniz kaplumbağasının birlikte yaşadığı nadir alanlardan biri olduğunun altını çizerek, Gediz Deltası'nın Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için imza kampanyası başlattıklarını aktardı.

Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç ise akademisyenler tarafından hazırlanan bilimsel raporların Gediz Deltası'nın dünya ölçeğinde değerli bir dünya mirası olduğuna değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Başta Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumlardan talebimiz Gediz Deltası'nın UNESCO listesine alınması için gerekli başvuruların yapılması. Böylesine değerli bir doğal alan, hiçbir zarar gelmeden yaşatılmalı, İzmir halkına ve gelecek nesillere UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak armağan edilmelidir. Bu nedenle herkesi Gediz Deltası ile ilgili imza kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz."

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