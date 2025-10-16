Okul Müdürü Yakup Ateş, amaçlarının öğrencilerde çevre bilinci ve sorumluluk duygusu oluşturmak olduğunu belirtip, "Özellikle çocuklarımıza geleceği kaybetmek yerine, gelecek adına mücadele etmenin önemini anlatıyoruz. Ağaç dikimi, çevre temizliği gibi mikro projelerle onları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.