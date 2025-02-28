Geğirmek abdesti bozar mı? Ağızdan çıkan gaz abdesti bozar mı?

Abdesti bozan birçok durum vardır ve bunlar, İslam dininde açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu noktada kişilerin abdestlerini tazelemek için düzenli olarak uygulama yapması en idealidir. Namaz ibadetinin temeli olan abdestin mümkün olduğunca tazelenmesi en doğrusudur. İslam’da hadesten taharettir kavramıyla görünmeyen kirlerden arınma amacıyla namaz abdesti alınmalıdır. Bu yazıda “Geğirmek gusül abdestini bozar mı?” sorusunun yanıtlarını bulabilirsiniz…

GEĞİRMEK ABDESTİ BOZAR MI?

Peki geğirmek abdesti bozar mı? Ağız yoluyla gaz çıkarmak ve geğirmek, sağlıksal bir sorun olarak kabul edilir. Genel olarak gün içinde birkaç kez istemsiz olarak gerçekleşen bu durum abdesti bozan bir durum değildir. Hem namaz, hem de gusül abdestini bozmaz. İslam dininde abdesti bozan daha farklı durumlar vardır. Bunlar olduğunda boy abdesti alınmalı ve vücudun tek bir noktasında bile iğne ucu kalmayacak seviye temizleme yapılmalıdır. Bu konuda Diyanet İşleri Bakanlığı’nın resmî sitesinde yayınlanan yönergeyi aşağıya bırakıyoruz;

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinin giderilmesi için ağız ve burun dâhil bütün bedeni yıkamak suretiyle yapılan hususi temizlik demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Hz.

Peygamber’in (s.a.s.)sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28 [282, 291]; Müslim, Hayız, 87-88 [348-349]; Ebû Dâvûd, Tahâret, 118, 127 [314, 359]).

ABDEST ALIRKEN GEĞİRMEK ABDESTİ BOZAR MI?

Peki abdest alırken geğirmek abdesti bozar mı? Müslümanların ibadetlerini yerine getirmeden önce yaptıkları abdest alma işlemi son derece hassas ve üzerine düşünülmesi gereken bir konudur. İslam gerekliliklerinde ve Kur’an’da belirtildiği gibi abdest alınması önerilir. Bu noktada abdest alımı sırasında geğirmenin ibadete herhangi bir zararı olup olmadığı merak edilir.

İslam’a göre 7 durum abdesti bozar:

• Dışkı (Gaita)

• İdrar