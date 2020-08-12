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Geleceğe Dönüş filminin konusu nedir? Geleceğe Dönüş filmi oyuncuları ve karakterleri

Geleceğe Dönüş, Robert Zemeckis'in yönetmenlik, Bob Gale'ın yardımcı senaristlik, Steven Spielberg'in yürütücü yapımcılık yaptığı, 1985 yapımı bilimkurgu, macera ve komedi türündeki filmdir. Peki Geleceğe Dönüş filminin konusu nedir? İşte Geleceğe Dönüş filmi oyuncuları ve karakterleri

Geleceğe Dönüş

Geleceğe Dönüş'te, bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu edilir. Lisede okuyan anne ve babası ile tanışan genç, yanlışlıkla annesinin romantik ilgisini çeker. Anne ve babasının aşık olmasını engellediği için hatasını telafi edip, 1985 yılına geri dönmek zorundadır.

Zemeckis ve Gale, babası okul çağındayken onunla tanıştığını düşünen Gale'ın fikrine yoğunlaşıp hikâyeyi yazmaya başladı. Birçok stüdyonun, Zemeckis'in Romancing the Stone filminin gişedeki başarısına kadar geri çevirdiği hikâyeyi, Universal Pictures ve yürütücü yapımcı Steven Spielberg kabul etti. Film ekibinin Eric Stoltz'un bu rol için uygun kişi olmadığını anlayana kadar, Marty McFly olarak filmin oyuncu kadrosunda yer alan isim Eric Stoltz'tu. Zemeckis'in Spielberg'e "Güldüreceğimizi umduğum kadar güldürdüğümüzü zannetmiyorum" demesiyle Stoltz kadrodan çıkarıldı, filmin gösterim tarihi olan 3 Temmuz 1985 tarihine kadar çekimler tekrar yapıldı.

Film gösterime girdikten sonra, 380 milyon $ hasılat ve çok iyi yorumlar alarak yılın en başarılı filmlerinden biri oldu. Hugo Ödülleri'nde En İyi Dramatik Sunum ve Saturn Ödülleri'nde En İyi Bilimkurgu Filmi ödüllerini kazandı, ayrıca Akademi Ödülleri, BAFTA ve Altın Küre adaylıkları aldı. Ronald Reagan, 1986'daki State of the Union Address'te ve 2007'deki Kütüphane Kongresi'nde filmden cümleler söyledi. Filmin başarısının ardından, 1989 ve 1990 yıllarında iki devam filmi gösterime girdi. Ayrıca animasyon serisi hazırlandı ve tema parkı açıldı.

Geleceğe Dönüş, 2007 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasında seçilmiş ve filmin ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Serinin yönetmeni Robert Zemeckis kendisi ölmeden yeni bir Geleceğe Dönüş filmi çekilmeyeceğini söylemiştir. Serinin 2016 yılında çizgiromanı çıkacaktır.

GELECEĞE DÖNÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Başrollerinde Michael J. Fox'un Marty McFly, Christopher Lloyd'un Emmett Brown olarak yer aldığı filmde, Crispin Glover, Lea Thompson ve Thomas F. Wilson da yan rollerdedir.

Önemli karakterler

  • Michael J. Fox → Marty McFly
  • Christopher Lloyd → Doc Brown
  • Crispin Glover → George McFly
  • Lea Thompson → Lorraine McFly
  • Thomas F. Wilson → Biff Tanen
  • Claudia Wells → Jennifer Parker
  • Marc McClure → Dave McFly
  • Wendie Jo Sperber → Linda McFly

Yan karakterler

  • George DiCenzo → Sam Baines
  • Frances Lee McCain → Stella Baines
  • James Tolkan → Bay Strickland
  • J.J. Cohen → Skinhead
  • Billy Zane → Match
  • Casey Siemaszko → 3-D
  • Donald Fullilove → Goldie Wilson
  • Harry Waters Jr. → Marvin Berry
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