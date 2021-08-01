Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına katılım hızla devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan kısa sürede tüm bölgelere yayılan orman yangını sebebiyle fidan kampanyası başlatıldı. Ülke genelinde birçok vatandaş fidan kampanyasına katılım sağlamak istiyor. Peki, geleceğe nefes ol fidan kampanyası ücreti ne kadar?



GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na bağışta bulunmak için öncelikle, https://www.ogemvak.org.tr/fidan-bagisi adresine tıklamanız gerekmektedir. Ardından Fidan Bağışı kutucuğunu tıklayarak bulunduğunuz şehri, Fidan adedini ve sertifika talebinizi doldurmanız gerekiyor. Fidan Bağışı'nızı hediye etmek istiyor iseniz bulunan kutucuklara adını yazabilir ve katılım belgesini alabilirsiniz.

FİDAN BAĞIŞI İÇİN TIKLA

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI (FİDAN DİKME) ÜCRETLİ Mİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na katılım için her 1 adet fidanın ücretli olduğunu bildirdi. 1 Fidan Bağış Bedeli 10 TL'dir.