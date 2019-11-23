Türkiye’de kadın girişimciliğin ile istihdamını güçlendirme hedefiyle yola çıkan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin bu yılki final töreni yapıldı.

Emine Erdoğan’ın desteği ve Turkcell ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) işbirliği ile hayata geçirilen projede dereceye girenler ödüllerini Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Final törenine Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da yer aldı.

Açılış konuşmasını Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın yaptığı organizasyon, yaratıcı 10 proje sahibi kadının jüri önünde yaptığı sunumla başladı.

Projenin 2019 yılının birincileri ise Look adlı projeleri ile Şahika Betül Yaylı ve Eda Nur Ersu oldu.

İkinciliği Gamze Hatice Bilen, Derya Uzmay Okutan ve Hazal Çelik’ten oluşan ekibin Engelsiz Ulaşı-n projesi alırken, üçüncülük ödülü de DIGI-TAR projesi ile Büşra Göral’ın oldu.

Ayşe Sena Kayalı ise Deniz Temizleme Aracı projesi ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Kazananlara, ödülleri Emine Erdoğan tarafından verildi.

Bilişim sektöründeki potansiyeli ortaya çıkarmak hedefiyle yürütülen Geleceği Yazan Kadınlar’a bu yıl bin 600 kadının başvurduğu bildirildi.

Eğitimlerini tamamlayan kadınların 141 projesi il finalinde, 55 projesi ise yarı finalde yarıştı. Finale kalan 10 proje, yaşamı kolaylaştıran ve dünyaya farklı bir gözle bakmayı sağlayan özgün, ticari gelir sağlayan fikirler arasından belirlendi.

'TEKNOLOJİ ALANINDAKİ KIZ ÖĞRENCİ SAYISI ARTMALI'

Geleceği Yazan Kadınlar Projesi final töreninde konuşan Emine Erdoğan, "Geleceği Yazan Kadınlar projesine gittikçe artan ilgi, kadınlarımızın, gelecek için söyleyecek çok sözü olduğunun bir göstergesidir. 3 bine yakın kadınımız başvurmuş. Fikri olan, kendine güvenen her kadın, dünyanın geleceğine katkıda bulunabileceğini görüyor. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelirler. Çünkü büyük başarılara imza atmanın tek yolu budur" dedi.

Bilgisayar ya da teknoloji denildiğinde akla önce erkeklerin geldiğini kaydeden Erdoğan, "Erkekler bu alanın kurucusu, kadınlar ise tüketicisi gibi bir algı var. Oysa parlak fikirlerin ve icat etmenin cinsiyeti yoktur. Şu bir gerçek ki bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor. Buradan tüm eğitimcilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 2023 hedeflerimize emin adımlarla yürürken bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kız öğrenci sayımızı artıralım" diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, kadınların yazılım teknolojisinde ve dijital dünyada yer alarak daha etkin girişimciler haline gelmesini önemsediklerini vurgulayarak, "Bakanlık olarak misyonumuz kadın girişimci potansiyelini gerek nitelik gerekse nicelik olarak geliştirmek. Kadınların özenli, dikkatli ve farklı bakış açılarının özellikle bu sektörlerde değerlendirilmesi gerektiğini anladık. Katma değeri yüksek sektörlerde yer almalarını çok değerli bir kazanım olarak sayıyoruz. Bakanlık olarak kadın iş gücünün ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için gayret göstermekteyiz" dedi.

'KADINLARIN YÜKSE TEKNOLOJİ ÜRETMESİNİ BEKLİYORUZ'

Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, projenin kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bazı uluslararası fonlar projeyi desteklemek için hazırlar. 'Biz kadınlara kodlama öğreteceğiz.' dediğimiz zaman İstanbul Ticaret Odası başta olmak üzere pek ciddiye almadılar ama kadınların iradesiyle bu proje gerçekleşti. Kadınların iş gücüne katılımında son 10 yılda çok büyük artış var, yüzde 35 seviyesinde. Amacımız bunu yüzde 60'lar seviyesine ulaştırmak. Kadın girişimcilik network sistemini geliştiriyoruz. Kadınlarımızın biz artık sadece girişimci olmasını istemiyoruz, yüksek teknolojili ürün üretiminde sadece faydalanıcı değil, üretici olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, yaptığı konuşmada kadın girişimcilerin çetin hayat ve iş koşullarıyla dışında kendilerine engel çıkaran erkekleri de aştığına dikkat çekti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise, Geleceği Yazan Kadınlar’ın teknolojiyi tüketen değil üreten olma yolunda neler yapılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Erkan, "Teknoloji ve telekom dünyası aslında dünya ekonomisinin taşıyıcı gücü. Hangi sektör olursa olsun, eğer teknoloji kullanılmazsa o sektörde başarı sağlanamaz. Türkiye de ekonomik olarak yukarı çıkmak için teknolojiyi kullanmak zorunda. Toplam potansiyelin yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Biz de Geleceği Yazan Kadınlar’ı Türkiye’nin potansiyelinin yüzde 50’sini ayağa kaldırmak için tasarladık" dedi.

2021'E KADAR 4 BİN KADINA EĞİTİM

Yapılan açıklamaya göre, 2017’de yerli insan kaynağıyla fark yaratan nesiller yetiştirmek amacıyla yola çıkan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ne şimdiye dek yaklaşık 3 bin kadın başvurdu. 1500’ü aşkın kadın, başlangıçtan ileri seviyeye kadar tüm eğitimleri tamamladı. 2017’de 18 şehirden, 2019’da 24 şehirden kadının projesi hayata geçti.

Programda katılımcılara, 60 saatlik sınıf içi mobil uygulama geliştirme, 52 saatlik online mobil uygulama geliştirme ve 67 saatlik online girişimcilik ve sunum teknikleri eğitimi ile toplam 179 saatlik eğitim sunulduğu bildirildi.

Eğitimi tamamlayan kadınların, geliştirdikleri uygulama ile yarışmaya katılmaya hak kazandığı, dereceye giren katılımcıların para ödülü, yurtdışı fuar ziyareti gibi ödüllerin yanı sıra Turkcell’de test uzmanı olarak çalışma imkanı da bulduğu kaydedildi. Turkcell’in fonlama uygulaması Arıkovanı’nda da fikirlerin fonlanmaya açıldığı belirtildi.

Projede, 2021 yılına kadar yaklaşık 4 bin kadına eğitim imkanı sağlanması ve 200 kadının da test uzmanı olarak yetiştirilmesi planlanıyor.