Geleceğin yıldız müzisyenleri İş Sanat’ın "Parlayan Yıldızlar" konserinde sahne aldı

İş Sanat'ın genç yeteneklere kapı aralayan Parlayan Yıldızlar serisi, müzikseverleri geleceğin sanatçılarıyla buluşturuyor.

Piyanist Derin Zehra Erdem ve klarnet sanatçısı Ozan Ali Bilgili'nin sahne aldığı Parlayan Yıldızlar konserleri, müzikseverlerden büyük övgü aldı.

Ozan Ali Bilgili, klarnet

2008 yılında Ankara’da doğan Ozan Ali Bilgili, 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı yetenek sınavını başarıyla geçerek Tolga Yüksel ile klarnet çalışmalarına başladı. Bunun yanında Selin Gürol ve Bora Akyol ile de çalıştı.

Hacettepe Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Gençlik Senfoni Orkestrası’nda yer alan Bilgili, 2024 yılında Hacettepe Gençlik Senfoni Orkestrası’yla Prof. Burak Tüzün yönetiminde konserde solist olarak sahneye çıktı, 2025 yılında ise bu orkestranın solistlik sınavını geçti.

Düzenli olarak çeşitli dinleti, oda müziği, orkestra ve sınıf konserlerinde yer alan genç sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’ndeki eğitimine Ekrem Öztan ile devam ediyor.