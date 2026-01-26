Geleceğin yıldız müzisyenleri İş Sanat’ın "Parlayan Yıldızlar" konserinde sahne aldı
İş Sanat'ın gelecek vadeden yeteneklere destek olmayı amaçlayan Parlayan Yıldızlar konserleri iki genç sanatçı ile devam ediyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen konserde Ozan Ali Bilgili (klarnet) ve Derin Zehra Erdem (piyano) sahne aldı. Bilgili, Saint-Saëns'ın Klarnet Sonatı ile Messager'nin Solo de Concours'unu icra ederken, Erdem'in repertuvarında ise Bach, Mendelssohn ve Rachmaninoff eserleri yer aldı.
İş Sanat'ın genç yeteneklere kapı aralayan Parlayan Yıldızlar serisi, müzikseverleri geleceğin sanatçılarıyla buluşturuyor.
Piyanist Derin Zehra Erdem ve klarnet sanatçısı Ozan Ali Bilgili'nin sahne aldığı Parlayan Yıldızlar konserleri, müzikseverlerden büyük övgü aldı.
Ozan Ali Bilgili, klarnet
2008 yılında Ankara’da doğan Ozan Ali Bilgili, 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı yetenek sınavını başarıyla geçerek Tolga Yüksel ile klarnet çalışmalarına başladı. Bunun yanında Selin Gürol ve Bora Akyol ile de çalıştı.
Hacettepe Üniversitesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ve Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Gençlik Senfoni Orkestrası’nda yer alan Bilgili, 2024 yılında Hacettepe Gençlik Senfoni Orkestrası’yla Prof. Burak Tüzün yönetiminde konserde solist olarak sahneye çıktı, 2025 yılında ise bu orkestranın solistlik sınavını geçti.
Düzenli olarak çeşitli dinleti, oda müziği, orkestra ve sınıf konserlerinde yer alan genç sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’ndeki eğitimine Ekrem Öztan ile devam ediyor.
Derin Zehra Erdem, piyano
Derin Zehra Erdem, 2008 yılında Ankara’da doğdu. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na kabul edildi.
2023 yılında Uluslararası ADS Gülsin Onay Piyano Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. 2024 yılında 5. Uluslararası “Adana Rhapsody” Piyano Yarışması’nda (Birincilik Ödülü verilmeyen) “C Kategorisi”nde İkincilik Ödülü’nü kazandı.
2025 Mart’ında ENKA Sahne Gala Konseri’nde yer alan genç piyanist, Mayıs’ta ise Uluslararası IPPA Conero Piyano Yarışması’nda İkincilik Ödülü kazandı.
Katıldığı ustalık sınıfı çalışmalarında Gülsin Onay, Gökhan Aybulus, Andrei Pisarev, Emre Şen, İbrahim Yazıcı, Martina Frezzotti, Mitra Kotte ve Pablo Galdo gibi ünlü piyanistlerle çalışma fırsatı bulan Erdem, eğitimine halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Sanem Berkalp ile devam ediyor.