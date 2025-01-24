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        Haberler Kültür-Sanat Geleceğin yıldız solistleri İş Sanat'ta

        Geleceğin yıldız solistleri İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserlerinde Zeynep Eker (piyano) ve Ayben Sever (flüt) sahnede olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 16:13 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:13
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        Geleceğin yıldız solistleri İş Sanat'ta
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        İş Sanat, ülkemizin gururu genç sanatçılarımızı müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

        Gelecek vadeden yeteneklere ışık tutan Parlayan Yıldızlar serisi, genç yıldızların konser deneyimini artırarak onları dünya sahnelerine kazandırmayı amaçlıyor.

        Konserler, genç yeteneklere destek sağlarken, sanatseverlere de geleceğin solistleriyle tanışma fırsatı yaratıyor.

        Şubat ayının ilk konserinde iki genç müzisyen sahnede olacak.

        3 Şubat Pazartesi akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Zeynep Eker (piyano) ve Ayben Sever (flüt) bir resital verecek. Zeynep Eker’in repertuvarında Liszt’in “Sonetto del Petrarca 104”, Rachmaninoff’un “Prelude op.32 No.10” ve “Etude op.39 No.1”, Chopin’in “Nocturne op.62 No.2” ve “Scherzo op.20 No.1”, Prokofiev’in “Etude op.2 No.1”i; Ayben Sever’in repertuvarında ise George Enescu, Ekrem Zeki Ün, Gabriel Fauré, Benjamin Godard ve Georges Bizet gibi önemli bestecilerin eserleri yer alıyor.

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        Ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.

        ZEYNEP EKER, piyano

        2007 yılında doğan Zeynep Eker, piyano eğitimine 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Nevbahar Tuğlun’un sınıfında başladı.

        Tamara Poddubnaya, Nino Gurevichy, Islam Manafov ve Stanislaw Tichonow gibi Rus Piyano Okulu’nun önde gelen isimleriyle çalıştı. Ayrıca Gökhan Aybulus, Çağdaş Özkan ve Alexander Mekaev’den eğitim aldı.

        Eker, Tiflis’te düzenlenen Mozart Yarışması’nda ve Almanya’da gerçekleşen Baden-Württemberg Müzikli Havai Fişekler Yarışması’nda üçüncülük ödülüne layık görüldü.

        2024 yılında İzmir’de düzenlenen Uluslararası Mozart Yarışması ve Bulgaristan’da düzenlenen Heirs of Orpheus Uluslararası Müzik Yarışması’nda ikincilik ödülünü kazandı.

        Bugüne kadar Ayvalık-Balıkesir CAKA, Bundesakademie Trossingen (Almanya), Mozart Yarışması (Gürcistan), Türkiye Mozart Yarışması (İzmir) ve Horn Allegro Vivo Festivali (Avusturya) gibi önemli etkinliklerde performans sergileyen genç piyanist, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Sarkhan Khalilzade ile eğitimine devam ediyor.

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        AYBEN SEVER, flüt

        2005 yılında doğan Ayben Sever, 2015 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Ayla Uludere ile flüt eğitimine başladı.

        2019 yılında MSGSÜ Senfoni Orkestrası’nın solistlik seçmelerini kazanan genç sanatçı, aynı yıl Bulgaristan’ın Varna şehrinde düzenlenen 4. Uluslararası Flüt Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görüldü.

        2020 yılında Silk Way Uluslararası Müzik Yarışması’nda, 2021 yılında Uluslararası A Tutto Flauto Yarışması’nda birincilik, II Falaut Virtuoso Prize Yarışması’nda ikincilik, Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması’nda üçüncülük ödüllerinin yanı sıra En İyi Türk Eseri Yorumcusu ödülünü kazandı.

        2023 yılında Davorin Jenko Uluslararası Müzik Yarışması’nda birincilik ve “Laureate” ödülüne layık görülen Sever, İstanbul’da düzenlenen Nazlı Pakkan Ulusal Flüt Yarışması’nda ve 2024 yılında VIII. Uluslararası Flüt Yarışması’nda birincilik ödüllerinin de sahibi oldu. Genç sanatçı, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü’nde lisans eğitimine devam ediyor.

        GEÇMİŞ KONSERLER İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA

        Geçtiğimiz sezonlarda İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulan Parlayan Yıldızlar’ın konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

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        #İş Sanat
        #Parlayan Yıldızlar
        #Zeynep Eker
        #Ayben Sever
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