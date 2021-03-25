Davutoğlu, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen 11. İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ciddi ekonomik gelişmelerin yaşandığını, hiçbir istatistik ve göstergenin istikrarlı ve tutarlı olmadığını savundu.

AK Parti'nin önceki gün yapılan kongresinde Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine uyulmadığını belirten Davutoğlu, tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle şimdiye kadar vatandaşlara uygulanan cezaların iadesini istedi.

Davutoğlu, il başkanlarına, "Vatandaşlarımızla görüşecek her bir ilde şu ana kadar ödenmiş cezaların geri ödenmesi için bir imza kampanyası başlatalım. Esnafımızla birlikte harekete geçelim." çağrısında bulundu.