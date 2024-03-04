Gelin pastası tarifi: Büyük borcamda gelin pastası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Gelin pastası, kremalı ve kakaolu katmanların mükemmel uyumu ile hazırlanan, görsel olarak da oldukça etkileyici bir tatlıdır. Hazırlanışı pratik olan bu pasta, özellikle büyük topluluklara hitap eden davetlerde kolaylıkla sunulabilir. Biz de bu yazımızda gelin pastası tarifi, malzemeleri ve nasıl yapıldığını tüm püf noktalarıyla ele alacağız.

Gelin Pastası Nasıl Yapılır?

Gelin Pastası Malzemeleri:

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Keki ıslatmak için:

2, 5 su bardağı ılık süt

Kreması İçin:

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1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krem şanti (200 ml süt ile çırpılmış)

Üzeri için:

Hindistan Cevizi

Kekin Hazırlanışı:

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin ve homojen bir kek hamuru elde edene kadar karıştırın.

Yağlanmış büyük boy borcam tepsiye hamuru dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edin.

Kremasının Hazırlanışı:

Tencereye süt, şeker, un ve nişastayı alıp karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Muhallebi ocaktan alındıktan sonra vanilya ve tereyağını ekleyin, karıştırarak eritin.

Muhallebiyi soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra çırpılmış krem şantiyi muhallebiye ekleyin ve iyice karıştırın.

Pastanın Yapımı:

Kek soğuduktan sonra, keki önceden hazırladığımız ılık süt ile iyice ıslatın. Tüm kekin süt ile ıslanmasına özen gösterin.

Kekin üzerine kremanın tamamını yayın ve bir spatula yardımı ile kremanın her yere eşit dağılmasını sağlayın.

Ardından pastanın üzerini Hindistan cevizi ile süsleyin.

Pastayı 4-5 saat buzdolabında bekletin. Gelin pastası bir gece buzdolabında dinlenirse çok daha güzel olacaktır.

Gelin pastası büyük borcam kalıpta yapıldığında sunumu çok güzel olan pastalardan biridir. Dilerseniz kakaolu gelin pastası da yapabilirsiniz. Yukarıdaki malzemelere 4 yemek kaşığı kakao eklemeniz yeterli olacaktır.

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Gelin Pastası Tarifinin Püf Noktaları

Gelin pastası, lezzetli ve gösterişli bir tatlı olmasının yanı sıra, yapımında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları içerir. Bu püf noktaları, pastanızın hem lezzetini hem de görünümünü mükemmelleştirecektir:

Kek hamurunu hazırlarken malzemelerin oda sıcaklığında olması önemlidir. Bu, malzemelerin daha homojen bir şekilde karışmasını sağlar.

Yumurta ve şekeri iyice çırparak havayı içine katın; bu, kekin daha yumuşak ve hafif olmasına yardımcı olur.

Kremayı pişirirken topaklanmaması için malzemeleri sürekli karıştırarak pişirin ve mümkünse tencereyi ara sıra ocaktan alarak karıştırın.

Krem şantiyi muhallebi soğuduktan sonra ekleyin ve krem şantiyi ekledikten sonra fazla çırpmayın, aksi halde krem şanti sönüp kremanızın kıvamı bozulabilir.

Kek katmanlarını krema ile kaplamadan önce, kekin daha nemli olması için her süt eşit şekilde ıslatılması son derece önemlidir.

Pastanın lezzetlerinin birbirine karışması ve kıvamının oturması için en az 3-4 saat, ideal olarak ise bir gece buzdolabında dinlendirilmesi önemlidir.

Pastanın üzerini süslerken, kullanacağınız malzemelerin (örneğin, hindistan cevizi) pastanın genel lezzetiyle uyumlu olduğundan emin olun. Pastanın üst yüzeyini tamamen kaplayacak şekilde süsleme yapın, böylece daha estetik bir görünüm elde edilir.

Pastayı keserken keskin ve ince bir bıçak kullanın ve bıçağı her dilimden sonra ıslatın, böylece her dilim temiz ve düzgün bir şekilde kesilir.

Gelin pastasını hazırlarken bu püf noktalarına dikkat etmek, hem tatlıyı daha lezzetli hale getirecek hem de sunumunu daha estetik yapacaktır. Son olarak gelin pastası kalori miktarı 1 dilimi yaklaşık olarak 366 kaloriye denk gelmektedir.