En iyi börek tarifleri: Yufkalı, fırında ve el açması börek tarifleri Börek, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olup, çeşit çeşit iç harçları ve pişirme yöntemleriyle sofralarımıza renk katar. Yufkalıdan el açmasına, fırında pişirilenden çiğ (çi) böreğe kadar birbirinden farklı ve lezzetli börek tarifleri, her damak zevkine uygun alternatifler sunar.

Habertürk Giriş: 05.03.2024 - 13:52 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:52 facebook

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