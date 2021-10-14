Gelinim Mutfakta 14 Ekim puan durumu kayınvalidelerin yemekleri değerlendirmesinin ardından açıklanıyor. Bugün gelinler atom dana yemeğini yaparak puanları toplamaya çalıştı. 4 gelin ve kayınvalidenin heyecanla yarıştığı program Gelinim Mutfakta 14 Ekim puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 14 EKİM PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

14 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi Büşra Nur oldu. Haftan finalinden bir gün önce perşembe günü puan durumu şu şekilde;

Büşra Nur - Arzu: 16

Yaren - Filiz: 14

Aslıhan - Nuray: 9

Yeşim - Beyhan: 4