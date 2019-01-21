18 Ocak 2019 tarihli Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Soruları yanıt buldu. Her hafta cuma günü haftanın finali düzenleniyor. Gelinler verilen tarif en iyi şekilde yapmaya çalışarak kayınvalidelerin beğenisine sunuyor ve gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı 5 altın bilezik sahibi olurken, en düşük puanı alan gelin ise yarışmaya veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta da gelinler Kıbrıs Tatlısı'nı yapmak için büyük çaba sarfettiler. Tatlılarını hazırladıktan sonra puan verilmek üzere kayıvalidelere sunuldu. Buna göre, en yüksek puanı Sina ile Ezgi aldı ve 5 altın bileziği ikişer bölüşmeye karar verdiler. Bu hafta sonunda ise gelinler 6 altın bilezik için yarışacaklar.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta en düşük puanı Yağnur ile Simge aldı. Son olarak yapılan puanlama da ise, Yağnur elenmekten kurtuldu ve elenen isim Simge ile kayınvalidesi Songül oldu.