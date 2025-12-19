Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklandı mı? 19 Aralık Gelinim Mutfakta altınları kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün en yüksek puanı toplayan gelin ve altınları kazanan isim merak ediliyor. 18 Aralık Perşembe günü en yüksek puanı toplayan gelin Kader oldu ve çeyrek altın kazandı. Peki 19 Aralık Gelinim Mutfakta altınları kim kazandı, elenen ve birinci olan isim kim oldu?