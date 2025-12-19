Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklandı mı? 19 Aralık Gelinim Mutfakta altınları kim kazandı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın finalinde birinci ve elenen isim açıklanıyor. Bugün ekrana gelecek bölümde 4 gelinden en başarılısı birinci olacak. Altınları kazanan isim ise puan durumuna göre belli olacak. Peki Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi kim oldu? 19 Aralık Gelinim Mutfakta altınları kazanan isim belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün en yüksek puanı toplayan gelin ve altınları kazanan isim merak ediliyor. 18 Aralık Perşembe günü en yüksek puanı toplayan gelin Kader oldu ve çeyrek altın kazandı. Peki 19 Aralık Gelinim Mutfakta altınları kim kazandı, elenen ve birinci olan isim kim oldu?
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca gün içinde haberimizde yer alacaktır.
PUAN DURUMU
KADER
MİYASE
TUĞBA
MELİSA