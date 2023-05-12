Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 7 bileziği kim aldı? 12 Mayıs Gelinim Mutfakta elenen isim

Kanal D'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı bugün yaşanıyor. Hafta boyunca hünerlerini sergileyen adaylar arasından bugün çeyrek altın ile 7 bileziği kazanan ve elenen yarışmacılar belli olmak üzere. İşte, 12 Mayıs 2023 itibariyle Gelinim Mutfakta yarışmasına dair ayrıntılar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 7 bileziği kim aldı? 12 Mayıs Gelinim Mutfakta elenen isim

    Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Bugün haftanın finaliyle ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın, 7 bileziğin sahibi ve elenen isim açıklanacak. İşte bugün Gelinim Mutfakta'da son durum...
  • Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 7 bileziği kim aldı? 12 Mayıs Gelinim Mutfakta elenen isim

    GELİNİM MUTFAKTA 7 BİLEZİĞİ VE ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 

    Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 bileziği kazanan kazanan yarşımacı belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

    Merve oldu. 
  • Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 7 bileziği kim aldı? 12 Mayıs Gelinim Mutfakta elenen isim

    GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 

    Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
  • Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 7 bileziği kim aldı? 12 Mayıs Gelinim Mutfakta elenen isim

    12 MAYIS 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen gelin belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
  • Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 7 bileziği kim aldı? 12 Mayıs Gelinim Mutfakta elenen isim

    GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (12 MAYIS)

    Gelinim Mutfakta'da 12 Mayıs puan durumu henüz açıklanmadı!

    Sermine 

    Merve 

    Tuğba 

    Miyase 

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.