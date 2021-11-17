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Gelinim Mutfakta diskalifiye şoku! Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu?

Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu? Sorusu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da hafta başı yarışmaya katılan gelin Zehra ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık'ın olmaması "Gelinim Mutfakta Zehra neden yok?" Sorusunu beraberinde getirdi. İşte Gelinim Mutfakta Zehra diskalifiye nedeni...

Gelinim Mutfakta diskalifiye şoku! Gelinim Mutfakta Zehra neden diskalifiye oldu?

Gelinim Mutfakta'ta diskalifiye şoku yaşandı. Yarışmacı Zehra programdan diskalifiye edildi. Programın sunucusu Lerzan Mutlu, Gelinim Mutfakta Zehra'nın ayrılma nedenini açıkladı.

GELİNİM MUTFAKTA ZEHRA NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Gelinim Mutfakta sunucusu Lerzan Mutlu açıklamasında, "Makyöz arkadaşlardan birine yanlış bir harekette bulundu. Dün özür dilemesine rağmen, bugün yayın öncesi gelin yarışmacılardan Yeşim'e fiziksel bir saldırıda bulundu. Yarışma ahlakı gereği Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalidesi Aynur'u diskalifiye etmek zorunda kaldık" dedi.

Gelinim Mutfakta Yeşim yaşanan olayı, "Giyinme odasındaydık. Hiçbir şey yokken üzerime saldırdı. Ne olduğunu anlayamadan arkadaşlar ayırdı" şeklinde anlattı.

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