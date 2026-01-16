Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim kim oldu? 16 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta'da altınları kazanan isim açıklandı
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde gelinler kıyasıya yarıştı. Gelinim Mutfakta günün birincisi 15 Ocak Perşembe günü Gözde oldu. Cuma günü eleme yapıldı ve en düşük puanı alan yarışmaya veda etti. Gözde, Miyase, Kader ve Tuğba arasından sadece biri altınların sahibi oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta’da 16 Ocak 2026 haftanın final heyecanı yaşandı. Günlerdir süren rekabetin ardından gelinler, 10 altın bilezik için son kez mutfağa girdi. Peki, 16 Ocak 2026 Cuma günü Gelinim Mutfakta’da kim elendi, kim bilezikleri kazandı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde çeyrek altını kazanan isim Tuğba oldu. 69 puanla aynı puanı alan Gözde ve Miyase arasında yapılan kuranın sonucunda 10 altın bileziğin sahibi ise Gözde oldu.
Gelinim Mutfakta elenen isim ise Kader oldu.
YARIŞMACILARI
Gözde
Miyase
Kader
Tuğba