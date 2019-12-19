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Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 19 Aralık Gelin Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde büyük bir heyecan yaşandı. Güne tüyo tartışması damga vurdu. Peki 19 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumuna göre günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Yarışmacılar arasındaki rekabetin büyük olduğu Gelinim Mutfakta günün finalinde yarışmacılar arasında çıkan tüyo tartışması damga vurdu. Bugünün yemeği pirinç köftesiydi. İşte Gelinim Mutfakta 19 Aralık 419. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Mutfakta tüyo tartışması ortalığı karıştırıyor!

Çiğdem Hanım ve Elif, ellerinde mezura ile günün yemeğini ölçerek tüyolaşma ile ilgili ciddi suçlamalarda bulunuyor! Fatih Beyin de hem fikir olduğu olayda Hülya Hanım, Elif'in kazanmaması için gelinine tüyo verdiğini kabul ediyor. Yağmur ise, yemeğini yaptığı sırada tabağındaki kağıdı alev alıyor!

Gonca'nın sosu yaparken domatesleri doğraması tüyo olma ihtimaline karşı kural ihlali olarak değerlendirildi. Ve Gonca'nın 2 puan kesildi.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yağmur: 5 puan

Elif: 15 puan

Aydan: 17 puan

Goncanur: 8 puan 

Böylece günün birincisi 17 puanla AYDAN olarak, bir tane çeyrek altın kazandı. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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