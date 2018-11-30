Gelinim Mutfakta da bu hafta Ziyafet Hanım ile Elif hakkındaki gerçekler herkesi şok ediyor! Acı dolu hayatları herkesi gözyaşlarına boğuyor! Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta da kim elenecek? İşte 30 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın finali ile ilgili detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta da bu hafta gelinler yemeklerini pişirecek ve kaynanalar oylayacak. Gelinim Mutfakta da haftanın birincsini haberimizden öğrenebilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA 185. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gelinim Mutfakta 185. Bölüm Fragmanı yayında! Ziyafet Hanım ile Elif hakkındaki gerçek ne?

Ziyafet Hanımın, Elif hakkında açıkladığı gerçekler herkesi şok ediyor! Acı dolu hayatları herkesi gözyaşlarına boğuyor!

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM ÖZETİ

Gelinim Mutfakta 184. Bölümde, Şennur-Elvan Biryol, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "Palamut Pilaki" için yarıştılar!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta!

Gelinim Mutfakta Kanal D ekranında! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

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