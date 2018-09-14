Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta'da bu hafta eşit puandaki iki gelin ve kaynana yarışa veda edecek. İşte Gelinim Mutfakta 14 Eylül 130. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alarak birinci olan gelin 5 altın bileziğin sahibi olacak.

Fatih Ürek, yarışmacılardan eşit puan alan çiftlere rağmen elenen isimleri açıklıyor!

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Bu hafta iki gelin eşit şekilde en düşük puanı alarak yarışmaya veda edecek. Elenen gelin ve kayınvalideler Gelinim Mutfakta'nın bugünkü programının ardından belli olacak.

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