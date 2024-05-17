Gelinim Mutfakta haftanın finali izleyiciyle buluşuyor. Cuma günü Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi puan durumuna göre belli oluyor. 4 Gelinin de hedefi hem günlük çeyrek altını kazanmak hem de haftalık ödül olan 10 bileziği almak. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 17 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi açıklandı mı?