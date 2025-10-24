Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 24 Ekim Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?

Gelinim Mutfakta, 24 Ekim 2025 Cuma haftanın beşinci günü puan tablosu ve sıralaması merak ediliyor. Bugünün istenen tarifini en iyi şekilde hazırlayan gelin çeyrek altını kazanacak ve günün birincisi belli oldu. İzleyiciler Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu araştırmalarını yoğunlaştırdı. Gelinim Mutfakta puan durumu gün sonunda açıklanıyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün birinci kim oldu, çeyrek altını kim kazandı, puan durumu nasıl?