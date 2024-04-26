Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kim kazandı, haftanın birincisi kim?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi haftanın finalinde belli oluyor. Mutfakta hünerlerini sergileyen gelinler rakipleri arasında en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Yarışmacının persormansı sonrasında puan durumu netleşecek ve haftanın kazanan ismi açıklanacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 26 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi
Gelinim Mutfakta haftanın finali geldi çattı. Yarışmanın takipçileri şimdiden " Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi ve birinci oldu?" sorusuna internetten yanıt arıyor. Tüm hafta boyunca hünerlerini sergileyen beş yarışmacıdan biri bugün büyük ödülün sahibi olacak. İşte, 26 Nisan 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta birincisi olan gelin…
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA NELER OLUYOR?
Gelinim Mutfakta 1375. Bölüm Fragmanı yayında! Seda'nın dedikleri yüzünden Müfide Hanım ağlayarak stüdyoyu terk ediyor.
Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın.
GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMLARI
SEDA
DAMLA
YEŞİM
BURÇİN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 24 Nisan'da en güzel allı gelin pastasını yapan gelin Damla seçildi ve çeyrek altını taktı.