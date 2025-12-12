Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 12 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde belli oluyor. Hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin 10 bilezik kazanacak. En düşük puanı alan gelin ise elenecek. Peki, 12 Aralık 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?

