Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 12 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde belli oluyor. Hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin 10 bilezik kazanacak. En düşük puanı alan gelin ise elenecek. Peki, 12 Aralık 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde heyecan dorukta. Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 Aralık'ta en güzel çerkez mantısını yapan gelin Tuğba oldu ve çeyrek altın kazandı. Bugünkü bölümde ise elenen ve birinci olan isim belli olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 12 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
12 Aralık Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim bugün program bitimine doğru açıklanacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tuğba:20 puan
Miyase:15 puan
Kader:9 puan
Güllüşah:9 puan