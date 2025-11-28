Aslı Hünel’in sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta altınları kazandırmaya devam ediyor. Bugün haftanın final bölümünde farklı tariflerle gelinler yüksek puan almayı hedefliyor. Günün sonunda 10 altın bilezik kazanan oluyor. En düşük puanı alan gelin eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 28 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta altın bileziği kazanan isim açıklandı mı?