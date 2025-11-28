Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 28 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta altın bileziği kazanan isim açıklandı mı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 28 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta altın bileziği kazanan isim açıklandı mı?

        Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim bugün belli oluyor. Haftanın finalinde hem çeyrek altın hem 10 bilezik verilecek. Sınırsız tarifler, tadım puanlamalarıyla gelinler kaynanalardan yüksek puan almayı hedefliyor. Peki, 28 Kasım 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu altın bileziği kazanan isim belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 10:12 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aslı Hünel’in sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta altınları kazandırmaya devam ediyor. Bugün haftanın final bölümünde farklı tariflerle gelinler yüksek puan almayı hedefliyor. Günün sonunda 10 altın bilezik kazanan oluyor. En düşük puanı alan gelin eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 28 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta altın bileziği kazanan isim açıklandı mı?

        2

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU, ALTINLARI KAZANAN İSİM BELLİ Mİ?

        Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM 2025

        27 Kasım 2025 Perşembe günü Gelinim Mutfakta günün birincisi Miyase oldu. Miyase gelin 2 çeyrek altını yakasına taktı. Günün eksi 2 ceza puanını Hanife aldı. En düşük puanı Hanife aldı.

        YARIŞMACILAR

        Nursima

        Hanife

        Tuğba

        Miyase

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?