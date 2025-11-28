Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 28 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta altın bileziği kazanan isim açıklandı mı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU, ALTINLARI KAZANAN İSİM BELLİ Mİ?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 27 KASIM 2025
27 Kasım 2025 Perşembe günü Gelinim Mutfakta günün birincisi Miyase oldu. Miyase gelin 2 çeyrek altını yakasına taktı. Günün eksi 2 ceza puanını Hanife aldı. En düşük puanı Hanife aldı.
YARIŞMACILAR
Nursima
Hanife
Tuğba
Miyase