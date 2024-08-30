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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 30 Ağustos Gelinim Mutfakta altınları kim kazandı, gün birincisi kim oldu?

        Gelinim Mutfakta kim elendi? 30 Ağustos Gelinim Mutfakta altınları kim kazandı?

        Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta haftanın finali bugün yayınlanıyor. Pazartesi gününden itibaren yüksek puanı toplayan yarışmacı günün birincisi olup altınları kazanırken en düşük puanı alan yarışmacı elenerek programa veda ediyor. Son bölümde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Rabia oldu. Rabia haftanın finaline bir gün kala avantaj yakaladı. Peki 30 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altınları kim kazandı, gün birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 12:06 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:06
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        Gelinim Mutfakta'da haftanın final günü geldi çattı. Hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D'de izleyiciler ile buluşan Gelinim Mutfakta'da bugün bir kişi çeyrek altın kazanırken; bir kişi de 10 altın bileziğin sahibi oldu. İşte, 30 Ağustos 2024 puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtına ilişkin bilgiler

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        RABİA-

        AYSUN-

        YASEMİN-

        İREM-

        3

        GELİNİM MUTFAKTA 1440.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

        Gelinim Mutfakta 1440. Bölüm Fragmanı yayınlandı! İrem geline gelinlik sürprizi!

        Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor!

        GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Rabia oldu. Rabia haftanın finaline bir gün kala avantaj yakaladı.

        RABİA- 23

        AYSUN- 8

        YASEMİN- 19

        İREM- 6

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