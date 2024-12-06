Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. En lezzetli yemeği yapan gelin yüksek puanları toplayınca birinci oluyor. Günün birincisi ve sonuncusu Aslı Hünel tarafından açıklanıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 6 Aralık 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?