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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 6 Aralık 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 6 Aralık 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim için heyecan dorukta. Bugün gelinler en güzel tabağı yapmak için yarışıyor. En düşük puanı alan gelin elenirken en yüksek puanı alan gelin altın bileziğin sahibi oluyor. En son Gelinim Mutfakta kuraya üç gelin kaldı. Beyzanur, Aysun ve Selcan arasında çekilen kurayı Aysun kazandı. Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı, hangi gelin birinci oldu? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 12:09 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:09
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        Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. En lezzetli yemeği yapan gelin yüksek puanları toplayınca birinci oluyor. Günün birincisi ve sonuncusu Aslı Hünel tarafından açıklanıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 6 Aralık 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli olunca haberimizde yer alacaktır.

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        GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILAR

        AYSUN-

        BEYZANUR-

        SELCAN-

        SEREN-

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