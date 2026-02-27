Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu! 27 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün eleme heyecanı yaşandı. Alime, Tuğba, Nesibe, Ayten arasından sadece bir yarışmacı birinci oldu. Yayınlana son bölümde Alime çeyrek altın kazandı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 27 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?