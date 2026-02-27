Canlı
        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu! 27 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim belli oldu! 27 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Kanal D ekranlarında haftanın finaliyle ekrana gelen Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Gelinlerden en lezzetli yemeği yapan yarışmacı gün birincisi olup altınları topluyor. Kayınvalidelerden en düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Yayınlanan son bölümde en iyi bademli acem pilavını Alime yaptı ve çeyrek altını kazandı. Peki, 27 Şubat 2026 Cuma günü Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

        1

        Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün eleme heyecanı yaşandı. Alime, Tuğba, Nesibe, Ayten arasından sadece bir yarışmacı birinci oldu. Yayınlana son bölümde Alime çeyrek altın kazandı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 27 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        2

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta çeyrek altın ve bilezikleri kazanan isim Ayten oldu. Veda eden isim yeni yarışmacı Nesibe oldu.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA 26 ŞUBAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        En iyi bademli acem pilavını Alime yaptı ve çeyrek altını kazandı.

        Alime 23 puan, Tuğba 14 puan, Nesibe 8, Ayten 3 puan aldı.

