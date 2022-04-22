GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta en düşük puanı alan yarışmacı Bahar oldu. Ancak bu hafta eleme yapılmayacağı açıklandı. Bebek sahibi olmak için yarışmaya katılan Bahar'a bir şans daha verilmeye karar verildi. Gelinim Mutfak'ta ekibi Bahar'ın bebek sahibi olması için gerekli masrafları karşılayacağını belirtti.