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Gelinim Mutfakta kim elendi? 22 Nisan Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu?

Gelinlerin en iyi yemeği yapmak için mutfağa girdiği yarışmada kayınvelidelerin verdiği puanlarla haftanın birincisi ve elenen isim belli oluyor. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 13:00'da başlayan fenomen yarışmada bugün haftanın finali gerçekleşti. İşte 22 Nisan 2022 Cuma bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen ve birinci olarak bileziğin sahibi olan yarışmacı...

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    ŞOK KARAR! Gelinim Mutfakta kim elendi ve haftanın kazananı kim oldu? 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim bilezik, çeyrek altın aldı?

    Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Bugün Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik ve çeyrek altın kazanmak için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 22 Nisan Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...
  • 02
    ŞOK KARAR! Gelinim Mutfakta kim elendi ve haftanın kazananı kim oldu? 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim bilezik, çeyrek altın aldı?

    GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da 22 Nisan Cuma günü 5 altın bileziğin kazananı Miyase oldu.

    Bu hafta gününü en yüksek puanını alarak çeyrek altını kazanan gelin de Miyase oldu. Bu haftaki bilezikleri de kazanmasıyla Miyase toplamda 54 bileziğe sahip oldu. 
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    ŞOK KARAR! Gelinim Mutfakta kim elendi ve haftanın kazananı kim oldu? 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim bilezik, çeyrek altın aldı?

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 

    Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta en düşük puanı alan yarışmacı Bahar oldu. Ancak bu hafta eleme yapılmayacağı açıklandı. Bebek sahibi olmak için yarışmaya katılan Bahar'a bir şans daha verilmeye karar verildi. Gelinim Mutfak'ta ekibi Bahar'ın bebek sahibi olması için gerekli masrafları karşılayacağını belirtti. 
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    ŞOK KARAR! Gelinim Mutfakta kim elendi ve haftanın kazananı kim oldu? 22 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim bilezik, çeyrek altın aldı?

    GELİNİM MUTFAKTA 22 NİSAN HAFTANIN PUAN DURUMU 

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