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Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Yeni sezon için ilk duyuru geldi!

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeniden ekranlara dönüyor. İzleyicisi tarafından merakla beklenen "Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor?" Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışması için ilk duyuru geldi. İşte ayrıntılar...

Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor

Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı ilgiyle izlenen yarışma programı “Gelinim Mutfakta”, 3. sezonu ile ekrana geldi. Hafta içi her gün saat 13.15’te ekrana gelecek olan program, bu sezonda da hem eğlendirecek hem kazandıracak.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelinim Mutfakta, yenilenen dekoru ve yepyeni yüzleri ile 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 13.15’de Kanal D’de.

Gelinim Mutfakta’da birbirinden iddialı gelinler belirlenen yemeği kendilerine ayrılan sürede yapmaya çalışacak. En güzel yemeği yapan ve kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olarak yakasına bir çeyrek altın takacak. Beş günün sonunda haftanın birincisi olan gelin beş altın bileziği koluna takmayı hak edecek. En düşük puanı alan gelin ise hayallerine veda edecek.

ARTIK FATİH ÜREK DE PUAN VERECEK!

Gelinlerin işi artık daha da zor olacak. Çünkü bu sezon kayınvalidelerin yanı sıra Fatih Ürek de tadım ve puanlama yapacak. Mutfakta tüm dengeler değişecek.

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