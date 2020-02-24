Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Ezgi ile Elif birbirine düştü. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 24 Şubat 2020'de yayınlanan 466. bölümünde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Nurten-Özlem Argun ve Ayten-Özüm Sakarya çiftleri "Domates Soslu Sebzeli Tavuk" için yarıştılar.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 13 puanla Elif oldu.



GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 24 ŞUBAT 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 11 puanla Ezgi

Özlem ile Özüm ise 12 puan aldı