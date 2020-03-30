Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 30 Mart 2020'de yayınlanan son bölümünde Ayten-Yağmur, Nilgün- Yağnur, Hüsniye-Hatice, Reyyan-Neslihan çiftleri Yaprak Dolması için ayrıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 14 puanla Yağnur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 30 MART 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 7 puanla Yağmur

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Neslihan

Hatice ise 13 puan aldı.