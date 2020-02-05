Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Gelinler ve Kayınvalideler bu bölümde de birbirine girdi.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Şubat 2020'de yayınlanan 452. bölümünde Özden-Burçin Saruhan, Gönül-Dilan Aydoğan, Nurcan-Nihan Fevzioğlu ve Zübeyde-Ayça Nergis çiftleri "Çırıhta" yemeği için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin 16 puanla Dilara oldu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 5 ŞUBAT 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Burçin

Günün ikinci en düşük puanını alan gelini 13 puanla Nihan

Ayça da 14 puan aldı.