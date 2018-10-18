Sinem Umaş - Gelinim Olur Musun?
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'Gelinim Olur Musun?' Sinem'den darp iddiası

Bir döneme damga vuran ‘Gelinim Olur Musun?’ programının en ünlü simalarından Sinem Umaş, gece yarısı aldığı biraları hangi tekel bayiinden aldığını söylemediği için polislerce yerlerde sürüklendiğini iddia edince karakolluk oldu. Polisler de ‘Biz de şikayetçiyiz’ dedi

18.10.2018 - 10:06 | Güncelleme:

14 yıl önce katıldığı ‘Gelinim Olur Musun’ programından hafızalara kazılan gelin adayı Sinem Umaş, karakolluk oldu. Polis memurları ile karşılıklı birbirlerinden şikayetçi olan Umaş, “Gece yarısı aldığım biraları hangi tekel bayiinden aldığımı söylemediğim için polislerce yerlerde sürüklendim. Bileklerime ters kelepçe takıldı” iddiasında bulundu.

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre; Polisin mukavemet ve hakaret şikayetiyle savcıya ifade veren Umaş, “Dün gece saat 00.00 sıralarında elimde aldığım bira poşeti ve köpeğimle eve dönerken polis tarafından çevrildim. ‘Bu biraları şu tekelden aldın de mi?’ diye beni zorla bir Tekel bayisine götürdüler. Karakola gidip imza atmam için zorladılar. Ben imza vermek istemeyince yerlerde sürüklendim. Mahalleli evlerinden aşağı inip polise ne yaptığını sordular ama bu sırada ben yerdeydim. Biri kelepçe takmak istedi. Diğeri yerde sürükledi. İmza atma zorunluluğum olmadığı gibi bir de yaka paça sürüklendim. Gidip darp raporu aldım. Karakola gittim şikayetçi olmak için. Bu sefer onlar da benden mukavemet ve hakaret suçlamalarıyla şikayetçi oldu” dedi.

"BEN POLİSE TOKAT ATMIŞIM, KÜFÜR ETMİŞİM…"

İddiaları reddedip kendisinin şiddete maruz kaldığını savunan Umaş,”Hakkımda aslı astarı olmayan ifadeler vermişler. Ben polise tokat atmışım, küfür etmişim. Sarhoşmuşum bunun gibi bir sürü şey. Savcı beni dinledikten sonra serbest bıraktı. Ancak o 2 polisten şikayetçi oldum ve mahallede bunun için şahit olmak isteyen bir sürü insan var. Şu an yürümekte zorluk çekiyorum. Hiç bir suç işlemeden beni bu hale sokan polislerden, ölene kadar şikayetimi geri almayacağım. Kimse akşam saat 22.00’den sonra bir yerden alkol aldığı için polise içkiyi nereden aldığına dair imza atmak zorunda değil” diye konuştu.

 

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