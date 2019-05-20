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Gelir eşitsizliğiyle mücadelede yeni politikalar belirlenmeli

DHA

IMF Bahar Forumu'nda konuşan ekonomistler gelir eşitsizliğinin azaltılması için yeni politikalar üretilmesi geretktiğini ifade etti. OECD Baş Ekonomisti Laurence Boone sorunun yalnızca gelir eşitsizliği değil sağlanan fırsatlardaki eşitsizlik olduğunu belirtti

IMF bAHAR

Uluslararası Para Fonu ( IMF) Bahar Forumu´nda IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, Dünya Bankası Baş Ekonomisti Pinelopi Goldberg ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Baş Ekonomisti Laurence Boone, gelir eşitsizliği mücadelesinde yeni politikalar oluşturulması gerektiğini söyledi.

IMF´in Fransa´nın başkenti Paris´te düzenlediği Bahar Forumu´nda Gopinath, Goldberg ve Boone´un katılımıyla düzenlenen yuvarlak masa tartışmasında küresel gelir eşitsizliği nedenleri ve bu sorunla mücadele biçimleri konuşuldu. Söz konusu tartışmada "herkese yarar sağlayan büyüme" desteklenirken, Gopinath eşitsizliğin farklı ülkelerdeki önemli ayrımlarına dikkat çekti: "Gelişmiş ekonomilere bakarsınız, 1990 ve bugün, eşitsizliğin artışında yukarı yönlü bir hareket izleniyor. Gelişmekte olan ülkelere bakarsanız durumun biraz daha karışık olduğunu görebilirsiniz."

GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE AZALDI

Küresel gelir eşitsizliğinin geçen 10 yılda gözle görülür bir şekilde azaldığı belirtilirken, ülkeler bazında eşitsizliğin büyün oranda arttığına dikkat çekildi. Goldberg, "Eşitsizliği azaltmadaki asıl hedef, herkese iyi iş yapma potansiyeli için bir şans vermek ve kişilerin potansiyellerini ortaya koymalarına izin vermektir" dedi. Goldberg´ün açıklamasının ardından Boone, sorunun yalnızca gelir eşitsizliği değil sağlanan fırsatlardaki eşitsizlik olduğunu belirtti. Boone, kırsal bölgelerde yaşayan toplumlar için daha iyi eğitim ve daha gelişmiş teknolojik erişimin ihtiyacına dikkat çekti.

Gopinath da, "gelir ve eşitsizlik sorunlarına" farklı bir yaklaşımın da "kadınlar" üzerinden olabileceğini söyledi ve "IMF´in bu konuda yardımcı olan çeşitli çalışmalarından" örnek verdi. Üç ekonomist de bu konudaki politikaların eşit bir şekilde oluşturulmadığı konusunda fikir birliği sağladı.

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