Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere çeşitli illerde şoför pozisyonunda görev yapacak 280 sözleşmeli destek personel alımı gerçekleştirilecek. İşte Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı başvuru şartlarıyla ilgili detaylar...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular elektronik ortamda yapılacak olup; Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce "http://www.gib.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 280 sözleşmeli destek personeli (şoför) istihdam edecek. Adaylar, 16-25 Mart'ta Ankara'da sözlü sınava tabii tutulacak.

Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır. Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur.

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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve

sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak