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Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? 2021 Mayıs Gelir kaybı desteği ödeme tarihleri nedir?

Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Sorusu esnafların gündeminde. Ramazan Bayramı öncesi gelir kaybı desteği ödeme tarihleri merak ediliyor. Peki, konuyla ilgili açıklama geldi mi?

Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? 2021 Mayıs Gelir kaybı desteği ödeme tarihleri nedir?

Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Merak konusu olmaya devam ediyor. Esnaflar, Ramazan Bayramı öncesi gelir kaybı destek ödemelerinin hesaplarına yatmasını bekliyor. Peki, gelir kaybı desteği ödeme tarihleri belli oldu mu?

GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylar açıklandığında haberimizde olacaktır.

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

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