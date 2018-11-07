Türk Telekom, 2018 yılı ilk dokuz aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2018’in ilk dokuz ayında, son 11 yılın en iyi ilk dokuz ay abone kazanımını gerçekleştiren Türk Telekom’un 30 Eylül 2018 itibarıyla toplam abone sayısı ilk dokuz ayda 3.1 milyon artışla 44.7 milyona yükseldi.

2018’in ilk dokuz ayında yıllık yüzde 12.7 büyüme ile 15 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) yıllık bazda yüzde 26 artarak 6.2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türk Telekom, bu yılın Temmuz-Eylül döneminde satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.1 artırarak 5.4 milyar liraya yükseltti. Gelirlerdeki artışta abone sayısının her segmentte yükselmesi etkili oldu.

KURDAN ETKİLENDİ

Şirketten sonuçlarla ilgili yapılan açıklamada, Türk Lirası’nın dolar ve Euro karşısında yıl içinde yaşadığı değer kaybının finansal sonuçlara etki ederek Türk Telekom’un yılın ilk dokuz ayında 3.6 milyar TL zarar açıklamasına neden olduğu belirtildi.

Şirket bu yılın ikinci çeyreğinde kur etkisiyle 889 milyon lira zarar etmişti. Türk Telekom geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise 293 milyon lira kâr açıklamıştı.

Döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında Türk Telekom’un yılın ilk dokuz ayındaki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 2.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

9 AYDA 2.6 MİLYAR TL YATIRIM YAPTI

Türk Telekom, 2018 ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yatırım harcamalarını yüzde 76 arttırarak 2.6 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Toplam abone sayısı 44.7 milyona ulaşan Türk Telekom’un 2018’in ilk dokuz ayında sabit internet abone sayısı da, 856 bin net artış ile 10.6 milyona ve fiber abone sayısı da 3.4 milyona çıktı. Yalın DSL hatları dâhil, toplam sabit erişim hatları, toplam 573 bin net abone kazanımıyla 14.3 milyona ulaştı.

MOBİLDE 20.8 MİLYON ABONE

TİVİBU, yılın ilk dokuz ayında net 785 bin abone kazanımı ile toplam abone sayısını 3.5 milyona ulaştırdı. Tivibu EV abone sayısı ise Eylül sonu itibarıyla 1.6 milyona ulaştı. Türk Telekom’un mobil abone sayısı ise yılın ilk dokuz ayında 1.2 milyon artışla 20.8 milyona yükseldi. LTE kullanıcılarının toplam mobil aboneler içindeki payı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22’den yüzde 44’e yükselirken, LTE kullanıcılarının ortalama aylık veri tüketimi de yıllık yüzde 38 artış ile 6.5 GB'a çıktı.

‘DİJİTAL ÇÖZÜMLERE ODAKLANDIK’

2018’in dokuz aylık finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, şunları söyledi: “Yılın ilk dokuz aylık döneminde abone kazanımında son 11 yılın en iyi performansını göstererek 3,1 milyon net yeni abone kazandık. Bu rekor büyüme ile toplam abone sayımız 45 milyona dayandı.”

Üçüncü çeyrekte, şirket olarak sundukları dijital çözümlere odaklanmayı sürdürdükleriin belirten Doany, “Dijital klavyemiz TAMBU, 2018’in üçüncü çeyreği itibarıyla 7.2 milyon indirmeye ulaşırken aynı dönemde kullanıcıların araç çubuğu üzerinden gerçekleştirdikleri etkileşim sayısı da 14.7 milyarı buldu. Ayrıca, Ekim ayında canlı mobil oyunumuz ELEQ’i de dijital portföyümüze kattık” dedi.

BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ

Türk Telekom CEO’su Doany, “2018 yılına ilişkin hedeflerimizi büyüttük. 2018 yılının ilk dokuz ayında kaydettiğimiz güçlü gelir büyümesi ve güçlü operasyonel karlılığın ardından gelirlerimizdeki yıllık büyüme hedefini yaklaşık yüzde 11’den yaklaşık yüzde 13’e, FAVÖK’te yıllık öngörümüzü 7.6-7.8 milyar TL’den 8-8.2 milyar TL’ye ve yatırım harcamalarındaki yıllık büyüme öngörümüzü de yaklaşık 4.1 milyar TL’den yaklaşık 4.2 milyar TL’ye çıkardık” diye konuştu.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ