Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri yağmurlu olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor

Habertürk Giriş: 04.03.2024 - 07:31 Güncelleme: 04.03.2024 - 07:31 facebook

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