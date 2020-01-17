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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Çanakkale, Antalya'nın doğusu, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçeleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa),Hatay çevrelerinde yer yer doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Hatay çevrelerinde yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa),Hatay çevrelerinde yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İZMİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DİYARBAKIR °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak, yüksekleri hafif karla karışık yağmurlu