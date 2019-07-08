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HaberlerGündemGELİYOR! Meteoroloji'den son dakika kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Trakya Bölgesi'nde kuvvetli olması beklenen yağışlar sırasında dolu, yıldırım ve hortum tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Marmara Bölgesi parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güneyli ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (dolu, yıldırım ve hortum riski) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

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