Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemGELİYOR! Meteoroloji'den son dakika önemli uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor - HAVA DURUMU

Meteoroloji'den son dakika önemli uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor

HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batısı bugünden itibaren sağanak ve fırtınanın etkisi altına giriyor! Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olması beklenmiyor

hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Ankara'da trafik kazası: Yaralılar var - HABERLER
GÜNDEMBaşkent'te trafik kazası: Yaralılar var
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
GÜNDEMAtama kararları Resmi Gazete'de
Son dakika... Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi - HABERLER
GÜNDEMKocaeli'de çocuk istismarına halktan büyük tepki
Adıyaman'da cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
GÜNDEMCezaevi firarisi operasyonla yakalandı
Ayvalık’ta 60 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEMAyvalık’ta 60 düzensiz göçmen yakalandı
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
GÜNDEMElazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
Niğde'de tırmanış yapan Amerikalı dağcı yaralandı
GÜNDEMTırmanış yapan Amerikalı dağcı yaralandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bizim de çok kabahatimiz kusurumuz var
GÜNDEMKılıçdaroğlu: CHP'nin de kabahati var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti'nin "yerel yönetimler yasa taslağı" hazır
GÜNDEMAK Parti'nin "yerel yönetimler yasa taslağı" hazır
Kazada ölen Okay'ın ardından Ayşe de yaşama tutunamadı
GÜNDEMAyşe'den 6 gün sonra acı haber!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X