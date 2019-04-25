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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı, Tekirdağ'ın Çorlu ve Amasya'nın Merzifon ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege ile Batı Akdeniz'de güney diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinde etkili olan toz taşınımının Marmara'nın güneyi ile Ege ve Akdeniz Bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YAĞMUR GELİYOR
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, cumartesi günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın pazar gününden itibaren tüm Türkiye'de etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenen yağışların önümüzdeki hafta içinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı, çok bulutlu
MALATYA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
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