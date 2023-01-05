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Haberler Televizyon Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı!
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"Kırdarların başındaki ismi bulduk!"

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. Bölüm fragmanı yayınlandı!
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SHOW TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadi ile Songül'ün aksiyon dolu macerasının ekrana geldiği tanıtımda Araz ve Aylin'in arasındaki duygusal yakınlaşma giderek artıyor. Yılan ekibi Kırdarların başındaki isme ulaşırken, Servet'in evine giden Songül ile Sadi, Gizem'le karşılaşıyor. Bu heyecanı yüksek anlar merakla bekleniyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Serdar, Songül'ün planıyla neye uğradığını şaşırdı. Songül babasının hesabını sormak isterken Serdar vuruldu. Serdar'ın konuşmadan ölmesiyle Yılan ekibi zor durumda kaldı. Songül ve Nihat Başkomiser dört bir koldan Serdar'ın hastaneden kaçmasına kimin yardımcı olduğunu bulmak için çalışmaya başladı. Songül, Serdar'ın avukatıyla Mert'in davasındaki avukatın aynı kişi olduğu bilgisiyle yeni bir ipucu elde etti. Annesinin ölümünün ardından zor günler yaşayan Gizem, Servet'in diğer yüzüyle tanışınca büyük bir şok yaşadı. Şüpheye düşen Gizem, Araz'ın yanına koştu. Diğer yanda Mert, içerideki zamanını sakin geçirmeye çalışırken bela peşini bırakmadı. Aylin de zor günlerinde yanında olan Araz ile yakınlaşmaya başladı. Sadi ve Songül gazetecilik araştırmalarına kaldıkları yerden döndüklerinde bu sefer Servet'in kapısını çaldılar. Ancak Servet'in ikiliyi tanımasıyla Payaslılar büyük bir tehlikeye karşı karşıya kaldılar.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle 12 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 25. Bölüm 2. Tanıtımı;

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun

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