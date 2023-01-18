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SadGül'ün romantizm dozu yüksek anlarının ekrana geldiği ön izleme sahnesinde Songül'ün Sadi'ye hazırladığı romantik sürpriz dikkat çekerken ikilinin yakınlaşması heyecanla bekleniyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sadi ve Songül, Servet'in köşkünde kapana kısılmışken Yılan ekibi ikiliye ulaşmak için yoldadır. Köşkte silah sesleri yükselirken silahsız olan Sadi ve Songül ne yapacaklarını düşünürler. Songül ailesinin katilinden intikamını alabilecek midir? Gizem bambaşka biri olarak eski mahallesine geri döner. Mert'in içerden çıktıktan sonra karşılaştığı Gizem'e karşı tavrı set olur. Mert ve Gizem arasındaki bağ artık kopma noktasına gelirken Araz'ın Gizem'den aldığı bir hediye onun daha da umutlanmasını sağlar. Kıvanç'ın düşmanları olduğunu öğrenen Mert, ablasına zarar gelmemesi için Kıvanç'ın karşısına çıkarken Kıvanç'ın tavırlarındaki değişiklik artık daha belirgin bir hal almaya başlar. Yaşadıkları badireleri atlattıklarını düşünen Sadi, Songül'den aldığı bir telefonla kendini hiç beklenmeyen bir adreste bulur. Ağasının verdiği bir görev için Yaver'in girdiği kılık ise onu çok zor bir durumda bırakacaktır. Yaşadıklarından dolayı zor bir zamandan geçen Melek'in sadece arkadaşları değil Sadi de yanında olur. Celal'in öldüğünü zanneden Melek yaşadığını öğrendiğinde de arkasında artık Sadi Payaslı vardır.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 26. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;



'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de.

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