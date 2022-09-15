Sadi ve Derya yüzleşiyor 0:00 / 0:00

Songül'ün mektubuyla dağılan Sadi onu bulmaya çalışır. Son anda trenden inen Songül ise Sadi ile birlikte eve döner. Mahallenin sünnet olamayan çocukları için gizli kahraman Sadi tarafından düzenlenen sünnet düğünü herkes için güzel geçerken Kırdarların adamının Songül'ü bulmaya çok yakın olduğunun kimse farkında değildir. Depo baskını sonucu Mert, Zülfikar ve Can'ın hapse gireceğini düşünen Araz, üçlünün depodan kaçtığını öğrendiğinde deliye döner. Üstelik Ozan'ın yardım ettiğini öğrenince tamirhanede ortalık karışır. Ozan artık tamirhanede güvende değildir. Aylin'e karşı olan duygularını daha fazla içinde tutamayan Can, Aylin'le konuşmak için randevulaşır ama bu buluşma hiç beklenmeyen birinin aşk itirafıyla sarsılacaktır. Melek'in mahkeme günü yaklaştıkça Celal'in sakatlık durumunun davayı zora sokacağını bir kez daha avukatından duyan Melek, Celal'in teklif ettiği yeni bir ateşkesi kabul ettiğini söyleyip ona oyun oynamaya karar verir. Melek ve Celal arasındaki bu ateşkes mahkemede hiç beklenmeyen bir şekilde sonlanır.

Show TV'nin beğeniyle izlenen, BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda; Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor. Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.